Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні

Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.



У понеділок, 24 січня, федеральний уряд Австралії закликав своїх громадян "негайно виїхати" з України через ситуацію з безпекою, а також починає відкликати членів сімей австралійських дипломатів із посольства у Києві.



Також уряд попередив австралійців, що авіарейси із України можуть змінити розклад або бути призупинені в найкоротші терміни.



"Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені через місцеві обставини/ Австралійці, які вирішили залишитися в Україні, повинні переглянути свої плани особистої безпеки, бути готовим укритися на місці, якщо буде потрібно, підтримувати підвищену обізнаність у сфері безпеки та зареєструватися в Департаменті закордонних справ і торгівлі", - йдеться в заяві уряду.



Міністерка закордонних справ Маріс Пейн попросила високопоставлених представників безпеки обговорити допомогу зі своїми українськими колегами для посилення підтримки України з боку Австралії у зв'язку зі зростанням ризику нового вторгнення РФ.



"Австралія рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, і ми закликаємо Росію до негайної деескалації", - заявила Пейн.

22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.

Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.

Австрії планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.



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