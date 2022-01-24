Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні
Через ризик вторгнення РФ Австралія почала евакуацію родин дипломатів із Києва та закликала своїх громадян якнайшвидше покинути Україну
Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.
У понеділок, 24 січня, федеральний уряд Австралії закликав своїх громадян "негайно виїхати" з України через ситуацію з безпекою, а також починає відкликати членів сімей австралійських дипломатів із посольства у Києві.
Також уряд попередив австралійців, що авіарейси із України можуть змінити розклад або бути призупинені в найкоротші терміни.
"Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені через місцеві обставини/ Австралійці, які вирішили залишитися в Україні, повинні переглянути свої плани особистої безпеки, бути готовим укритися на місці, якщо буде потрібно, підтримувати підвищену обізнаність у сфері безпеки та зареєструватися в Департаменті закордонних справ і торгівлі", - йдеться в заяві уряду.
Міністерка закордонних справ Маріс Пейн попросила високопоставлених представників безпеки обговорити допомогу зі своїми українськими колегами для посилення підтримки України з боку Австралії у зв'язку зі зростанням ризику нового вторгнення РФ.
"Австралія рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, і ми закликаємо Росію до негайної деескалації", - заявила Пейн.
- 22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.
- Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
- В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.
- Австрії планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.
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