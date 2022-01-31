"Є всі шанси, що дипломатія досягне успіху": Кулеба назвав "безпрецедентним" рівень підтримки України на тлі загрози вторгнення РФ

Про це міністр сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Україна не хоче війни, і українці не хочуть війни. Саме тому сьогодні дипломати докладають максимум зусиль для зниження напруги, примусу Росії до деескалації та збереження дипломатичного треку. Безумовно, якщо все-таки Росія вдасться до збройної ескалації, ми будемо захищатися і будемо боротися з цією країною. Але наразі є всі шанси на те, що дипломатія все-таки зможе досягти успіху", - наголосив Кулеба.



Очільник МЗС додав, що президент України та його офіс, Верховна Рада, Кабмін та МЗС щодня працюють над тим, щоб тримати ситуацію під контролем. За його словами, Україна постійно тримає контакт із партнерами, узгоджує позиції, координує кроки, і це вже має результат.

"Україна сьогодні має безпрецедентний рівень підтримки. Гадаю, навіть Росія не очікувала на таку солідарність світу з Україною, коли починала цю чергову ескалацію. Нам справді вдалося мобілізувати до підтримки нашої держави весь світ. Безперечно, наявність надійних партнерів і союзників суттєво знижує ризики подальшої військової ескалації з боку Росії. І це переконливий привід для впевненості та спокою", - сказав Кулеба.

