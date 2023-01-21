Японія надасть Україні чотири міношукачі та проведе навчання саперів
Влада Японії в рамках допомоги Києву з 22 січня організує на території країни навчання для українських саперів
Про це повідомляє Kyodo.
За його даними, японська сторона передасть українцям чотири вироблені в країні міношукачі, а також проведе інструктаж щодо їх використання.
Крім того, влада Японії має намір протягом найближчих кількох місяців скерувати своїх фахівців до Польщі для продовження навчання українських саперів.
- Нагадаємо, з 15 по 20 січня у Камбоджі за підтримки уряду Японії пройшло навчання восьми українських фахівців розмінуванню. Домовленість про це була досягнута у листопаді.
- 12 січня Японія виділила Україні 95 мільйонів доларів допомоги. А 18 січня стало відомо, що Японія готує комплексний план дій для підтримки України.
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