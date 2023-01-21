Японія надасть Україні чотири міношукачі та проведе навчання саперів

Про це повідомляє Kyodo.

За його даними, японська сторона передасть українцям чотири вироблені в країні міношукачі, а також проведе інструктаж щодо їх використання.

Крім того, влада Японії має намір протягом найближчих кількох місяців скерувати своїх фахівців до Польщі для продовження навчання українських саперів.

Нагадаємо, з 15 по 20 січня у Камбоджі за підтримки уряду Японії пройшло навчання восьми українських фахівців розмінуванню. Домовленість про це була досягнута у листопаді.

12 січня Японія виділила Україні 95 мільйонів доларів допомоги. А 18 січня стало відомо, що Японія готує комплексний план дій для підтримки України.

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