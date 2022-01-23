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Японія обіцяє Росії "відповідь" в разі нового вторгнення до України

23 січня, 2022 неділя
08:00
Світ

Японія не стоятиме осторонь, якщо РФ вдарить по Україні на нових напрямах

У цьому президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена запевнив прем'єр Японії Фуміо Кісіда під час їхньої останньої бесіди у форматі онлайн, передає Голос Америки.

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Як наголошується лідери США та Японії "зобов'язалися тісно співпрацювати, щоб стримати російську агресію проти України, а прем'єрміністр Кісідо пообіцяв продовжувати тісну координацію зі Сполученими Штатами, іншими союзниками та партнерами, а також міжнародною спільнотою вживання рішучих заходів у відповідь на будь-який напад".

Байден також привітав намір Кісіди збільшити оборонний кошторис країни.



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