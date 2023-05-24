Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

"Сьогодні у міністерстві оборони Японії відбулася церемонія передачі Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб ЗСУ", - написав він.

За його словами, перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, решта надходитиме після проходження техогляду і необхідної підготовки.

"Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні. Далі буде", - резюмував дипломат.