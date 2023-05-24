Японія розпочала передачу Україні 100 військових автомобілів: перші вже в дорозі
Токіо передасть Україні 100 автомобілів і 30 тисяч сухпайків. Це вперше у своїй післявоєнній історії Японія передає військову техніку воюючій країні
Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.
"Сьогодні у міністерстві оборони Японії відбулася церемонія передачі Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб ЗСУ", - написав він.
За його словами, перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, решта надходитиме після проходження техогляду і необхідної підготовки.
"Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні. Далі буде", - резюмував дипломат.
- Раніше стало відомо, що Японія лікуватиме українських військових у своїх госпіталях.
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