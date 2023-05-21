Про це пише міністерство закордонних справ Японії.

Зазначається, що українських воїнів лікуватимуть у Центральному госпіталі сил оборони Японії.

Японія також планує надати допомогу на $7.6 млрд для відновлення та реконструкції України після війни. З цією ж метою було створено Раду з підготовки сприяння економічній відбудові України.

Окрім того, Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC) вирішив застрахувати облігації Samurai на суму приблизно 93 млрд єн, які нададуть Польщі для допомоги переселенцям з України.

У відповідь Президент Зеленський висловив глибоку вдячність за потужну підтримку України з боку Японії, і два лідери обмінялися думками щодо майбутньої допомоги Україні, відновлення та реконструкції країни.