Японія надасть Україні 100 автівок, 30 тисяч пайків та $7,6 млрд на повоєнне відновлення
Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повідомив, що Японія передасть Україні 100 автомобілів та 30 тисяч пайків, а також прийме поранених українських воїнів у японських лікарнях
Про це пише міністерство закордонних справ Японії.
Зазначається, що українських воїнів лікуватимуть у Центральному госпіталі сил оборони Японії.
Японія також планує надати допомогу на $7.6 млрд для відновлення та реконструкції України після війни. З цією ж метою було створено Раду з підготовки сприяння економічній відбудові України.
Окрім того, Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC) вирішив застрахувати облігації Samurai на суму приблизно 93 млрд єн, які нададуть Польщі для допомоги переселенцям з України.
У відповідь Президент Зеленський висловив глибоку вдячність за потужну підтримку України з боку Японії, і два лідери обмінялися думками щодо майбутньої допомоги Україні, відновлення та реконструкції країни.
- Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Хіросімі зустрівся з прем'єром Канади Джастіном Трюдо та президентом Індонезії Джоко Відодо.
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