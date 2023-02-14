Японія розглядає прискорену закупівлю у США крилатих ракет Tomahawk
Японія розглядає можливість прискореної пакетної закупівлі крилатих ракет Tomahawk у США, щоб отримати перші партії вже до кінця 2023 року
Про це повідомляє Japan Today з посиланням на джерело в уряді.
Початковий план їхньої закупівлі був розрахований на найближчі два-три роки. За словами джерела, такий крок відображає бажання Токіо якнайшвидше ввести в практичне застосування розроблені США ракети великої дальності, щоб посилити стримування Китаю.
Уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди також проводить консультації з американською стороною, щоб вивчити можливість перенесення початку розгортання ракет у країні.
Уряд Японії розглядає можливість закупівлі до 500 ракет Tomahawk, хоча їхня точна кількість тримається в секреті.
Очікується, що Японія придбає ракети останньої модифікації – такі, як використовуються ВМС США і можуть бути запущені з есмінців Aegis морських сил самооборони Японії.
У своїх ключових оборонних документах, оновлених у грудні, уряд пообіцяв володіти тим, що він називає "можливостями контрудару", які дозволять Японії вражати цілі на території противника в разі надзвичайної ситуації.
Ракети Tomahawk мають дальність ураження близько 1600 км. Зазначається, що вони стоятимуть на озброєнні доти, доки Японія не розгорне ракети власної розробки.
- У листопаді 2022 року відбулися спільні військові навчання Keen Sword США та Японії, їхньою метою було посилення оперативної спроможності в окремих районах на тлі активізації військової діяльності Китаю.
- Вже 12 січня 2023 року Японія розпочала будівельні роботи на базі Сил самооборони, це сталося відповідно до плану військових навчань з використанням винищувачів США.
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