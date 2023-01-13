Японія розпочала будівництво острівної авіабази для американських ВПС
12 січня Японія розпочала будівельні роботи на базі Сил самооборони, це сталося відповідно до плану військових навчань з використанням винищувачів США
Про це повідомили в Kyodo.
Як поінформувало міністерство оборони, у четвер Японія розпочала будівельні роботи на базі Сил самооборони на безлюдному острові. Це сталося згідно з планом перенесення військових навчань з використанням винищувачів США.
Зазначається, що в рамках роботи, яка триватиме чотири роки на острові Маге в Кагосімі, міністерство спочатку побудує злітно-посадкові смуги та склади боєприпасів. Проєкт прокладе шлях для перенесення місця тренувань для винищувачів США з острова Івото в Тихому океані.
Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що нова база буде "незамінною для постійних операцій американських авіаносців в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".
План переміщення, викладений у 2011 році в угоді про перегрупування військ США між Токіо та Вашингтоном, був продовжений після того, як губернатор Каґосіми Коічі Шіота схвалив проєкт у листопаді минулого року, посилаючись на "дедалі суворішу безпекову обстановку" навколо Японії, вірогідно, маючи на увазі наполегливість Китаю в регіоні Східно-Китайського моря.
- Нагадаємо, в листопаді 2022 року відбулися спільні військові навчання Keen Sword США та Японії, їхньою метою є посилення оперативної спроможності в окремих районах на тлі активізації військової діяльності Китаю.
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