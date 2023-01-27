Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

"За словами людей, знайомих з ходом переговорів, Японія та Нідерланди готові приєднатися до США в обмеженні доступу Китаю до передового напівпровідникового обладнання, утворивши потужний альянс, який підірве амбіції Пекіна щодо створення власного внутрішнього виробництва мікросхем", - мовиться в тексті Bloomberg.

Зазначається, що представники США, Нідерландів і Японії збираються завершити переговори щодо нового набору обмежень на те, що можна постачати китайським компаніям.

Нідерланди розширять обмеження на ASML Holding NV, так, до КНР більше не постачатимуть обладнання, яке має "вирішальне значення" для виробництва деяких типів передових мікросхем і без яких спроби налагодити виробничі лінії можуть бути неможливими. Японія встановить аналогічні обмеження для Nikon Corp.

"У трьох країнах розташовані найважливіші компанії, які виробляють обладнання для виробництва мікросхем, включаючи ASML, японську Tokyo Electron Ltd. і американську Applied Materials Inc.", - наголосили журналісти.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Bloomberg повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена планує внести до "чорного списку" понад 30 китайських технологічних компаній.