Японія відправить в Україну установки для очищення води
Японія скерує до Одеси та Миколаєва 33 портативні установки для очищення води у випадку надзвичайних ситуацій
Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.
"Щира вдячність мерії Йокогами, нашим людям у мерії Йокогами, депутатам від Йокогами, бізнесу Йокогами, японським урядовцям, які відгукнулись на наше прохання. Найближчим часом до Одеси відправиться 33 портативних установки для очищення води у випадку надзвичайних ситуацій. Просимо Одесу поділитися з Миколаєвом. Хочу вірити, що вони не знадобляться, але на всяк випадок нехай буде", - написав він facebook.
- 19 квітня Міністерство оборони Японії повідомило, що надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в рамках допомоги нашій країні в протистоянні російській військовій агресії.
- 19 травня прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Японія додатково надасть Україні фінансову допомогу на суму $300 млн.
- 20 травня міністр закордонних справ Йосімас Хаясі повідомив, що Японія пожертвує €2 млн МАГАТЕ на його зусилля щодо підтримки безпеки ядерних об'єктів України, які зазнали атаки Росії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе