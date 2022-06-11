Японія відправить в Україну установки для очищення води

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

"Щира вдячність мерії Йокогами, нашим людям у мерії Йокогами, депутатам від Йокогами, бізнесу Йокогами, японським урядовцям, які відгукнулись на наше прохання. Найближчим часом до Одеси відправиться 33 портативних установки для очищення води у випадку надзвичайних ситуацій. Просимо Одесу поділитися з Миколаєвом. Хочу вірити, що вони не знадобляться, але на всяк випадок нехай буде", - написав він facebook.

19 квітня Міністерство оборони Японії повідомило, що надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в рамках допомоги нашій країні в протистоянні російській військовій агресії.

19 травня прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Японія додатково надасть Україні фінансову допомогу на суму $300 млн.

20 травня міністр закордонних справ Йосімас Хаясі повідомив, що Японія пожертвує €2 млн МАГАТЕ на його зусилля щодо підтримки безпеки ядерних об'єктів України, які зазнали атаки Росії.

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