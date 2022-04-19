Японія надасть Україні дрони та комплекти хімічного, біологічного і ядерного захисту
Міністерство оборони Японії надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в рамках допомоги нашій країні в протистоянні російській військовій агресії
Про це повідомляє офіційний twitter японського оборонного відомства.
"Міноборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC і дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, так що Міноборони Японії буде і надалі надавати нашу максимальну підтримку. За Україну", - йдеться в публікації.
Про яку кількість комплектів захисного одягу та обладнання йдеться, а також коли буде відправлена партія – не уточнюється.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає ймовірним застосування РФ тактичної ядерної зброї в Україні.
- Також окупанти погрожують застосувати хімічну зброю у Маріуполі.
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