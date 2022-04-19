Японія надасть Україні дрони та комплекти хімічного, біологічного і ядерного захисту

Про це повідомляє офіційний twitter японського оборонного відомства.

"Міноборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC і дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, так що Міноборони Японії буде і надалі надавати нашу максимальну підтримку. За Україну", - йдеться в публікації.



Про яку кількість комплектів захисного одягу та обладнання йдеться, а також коли буде відправлена партія – не уточнюється.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає ймовірним застосування РФ тактичної ядерної зброї в Україні.

Також окупанти погрожують застосувати хімічну зброю у Маріуполі.

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