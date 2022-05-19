Про це прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив в четвер, 19 травня, інформує Kyodo News.

"Ми отримали від української сторони заклики надати короткострокову фінансову підтримку, оскільки фіскальна ситуація погіршилася через вторгнення Росії", – сказав Кісіда журналістам у Токіо.

І уряд ухвалив рішення надати допомогу.

"Як член Групи семи та член міжнародного співтовариства, Японія має відповісти на такі потреби", – додав він.

Разом з першим траншем допомоги у сумі $300 млн, тепер загальний обсяг допомоги від уряду Японії становитиме $600 млн.

Кісіда також заявив, що має намір підкорегувати плани Японії щодо подальшої допомоги Україні, коли зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Токіо в понеділок, а наступного дня проведе саміт групи Quad, яка також включає Австралію та Індію.

Видання також зазначає, що особливий інтерес до подій в Україні викликаний тим, що подібна ситуація може виникнути в Азії, де ігнорування Китаєм міжнародного права стає все більш помітним.

То ж Японія намагається показати рішучу позицію щодо Росії, щоби упередити імовірні згубні наслідки в Азії.

Відзначимо, що перший транш допомоги від Японії на суму $300 млн було надано 20 квітня.

А 16 травня Японія надала Україні ще й пільговий кредит на $100 млн, який буде спрямований до держбюджету для фінансування соціальних та гуманітарних видатків

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