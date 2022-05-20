Японія виділить €2 млн на підтримку безпеки українських ядерних об'єктів

Про це повідомив міністр закордонних справ Японії Йосімас Хаясі після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає видання Japan Today.

"Атаки Росії на українські ядерні об'єкти абсолютно неприпустимі. Японія найрішучішим чином засуджує ці дії", - зазначив Хаясі.

За його словами, Японія виділеним грантом у розмірі €2 млн профінансує відправку експертів МАГАТЕ в Україну й необхідного обладнання для українських ядерних об'єктів.

Відзначимо, що перший транш допомоги від Японії на суму $300 млн було надано 20 квітня.

А 16 травня Японія надала Україні ще й пільговий кредит на $100 млн, який буде спрямований до держбюджету для фінансування соціальних та гуманітарних видатків.

Також країна надасть Україні додатково 300 мільйонів доларів фінансової допомоги.

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