Японія вперше зареєструвала понад 20 тис. заражень COVID-19 за добу

Про це розповідає Kyodo News.



У Японії вже третій день поспіль виявляють рекордно високу кількість випадків зараження коронавірусом за добу. Але цього разу перевищено показники статистики за 11 серпня, коли повідомлялося про 18 тис. 889 нових випадків COVID-19 за добу.



Тоді 20 з 47 префектур країни повідомили про рекордно високу кількість нових випадків зараження.

Також у столиці країни Токіо було зареєстровано рекордно високу кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу - 5 тис. 773, що на 731 перевищило попередній антирекорд, зафіксований тижнем раніше.

За весь період пандемії в Японії було зафіксовано понад 1 млн випадків зараження коронавірусом і близько 15 тис. смертей від захворювання.