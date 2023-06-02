Японія закликала впроваджувати жорсткі санкції проти Росії для припинення агресії проти України
Японія та країни-однодумці повинні об'єднатися і продовжити запроваджувати жорсткі санкції проти Росії до тих пір, поки вона не припинить свою агресію проти України
Про це заявив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, пише Reuters.
Міністр висловив сподівання, що санкції спонукатимуть Росію "якнайшвидше припинити агресію, щоб досягти етапу, коли ми зможемо використовувати діалог і мирні переговори".
"Зважаючи на ситуацію і особливо на те, що Росія говорить і робить, я вважаю важливим, щоб G7 і країни-однодумці, як і раніше, залишалися єдиними і продовжували жорсткі санкції проти Росії", - заявив Хаясі.
- Нагадаємо, що 26 травня уряд Японії оголосив новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 17 фізичних та 78 юридичних осіб із РФ і 7 громадян України, які сприяють росіянам в окупації територій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.94
Купівля 36.94Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе