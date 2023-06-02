Про це заявив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, пише Reuters.

Міністр висловив сподівання, що санкції спонукатимуть Росію "якнайшвидше припинити агресію, щоб досягти етапу, коли ми зможемо використовувати діалог і мирні переговори".

"Зважаючи на ситуацію і особливо на те, що Росія говорить і робить, я вважаю важливим, щоб G7 і країни-однодумці, як і раніше, залишалися єдиними і продовжували жорсткі санкції проти Росії", - заявив Хаясі.