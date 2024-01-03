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"Ярік на рідній землі": ексфутболісти збірної України Алієв і Ракицький побували на Донеччині

3 січня, 2024 середа
18:59
Футбол Олександр Алієв і Ярослав Ракицький

У середу, 3 січня, колишні гравці збірної України з футболу Олександр Алієв і Ярослав Ракицький відвідали Донецьку область

Про це Олександр Алієв розповів у інстаграмі.

"Ярік на рідній землі. Ти красавчик, брате", – написав Олександр Алієв у інстаграмі.

Жодних подробиць про цілі поїздки у Донецьку область Алієв не розповів.

Ярослав Ракицький

У березні 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом", за який він виступав з 2019 року.  

34-річний Ярослав Ракицький є вихованцем "Шахтаря". Він виступав за донеччан з 2009 до 2019 року, у цей час зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і здобув разом з командою 19 трофеїв. 

Ракицький зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.

Наприкінці 2023 року Ракицький зізнався, що хоче повернутись у збірну України.

Олександр Алієв

Від початку повномасштабного вторгнення колишній футболіст "Динамо" Олександр Алієв вступив до війська і почав захищати Україну. Наприкінці 2023 року отримав посвідчення учасника бойових дій.

Спорт
Збірна України
Війна з Росією
Донеччина
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