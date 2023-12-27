"Гімн України співаю і буду співати": Ракицький заявив про бажання повернутись у збірну

Про це повідомляє "Чемпіон".

За словами Ракицького, він виконав би гімн України перед матчем національної команди.

"Якщо отримаю виклик в національну команду, буду дуже радий. У збірній є традиція: новачок повинен виконати якусь пісню. І хоча я і провів за національну команду більше півсотні матчів, але все одно готовий щось заспівати для хлопців під час цього символічного дійства. А гімн України тоді б уже виконав на стадіоні. У будь-якому випадку я його співаю і буду співати", – сказав Ярослав Ракицький.

У березні 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом, за який він виступав з 2019 року.

34-річний Ярослав Ракицький є вихованцем "Шахтаря". Він виступав за донеччан з 2009 до 2019 року, у цей час зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і здобув разом з командою 19 трофеїв.

Ракицький зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.