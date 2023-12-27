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"Гімн України співаю і буду співати": Ракицький заявив про бажання повернутись у збірну

27 грудня, 2023 середа
18:17
Футбол Ярослав Ракицький

Центральний захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький зізнався, що хотів би знову зіграти за збірну України

Про це повідомляє "Чемпіон".

За словами Ракицького, він виконав би гімн України перед матчем національної команди.

"Якщо отримаю виклик в національну команду, буду дуже радий. У збірній є традиція: новачок повинен виконати якусь пісню. І хоча я і провів за національну команду більше півсотні матчів, але все одно готовий щось заспівати для хлопців під час цього символічного дійства. А гімн України тоді б уже виконав на стадіоні. У будь-якому випадку я його співаю і буду співати", – сказав Ярослав Ракицький.

У березні 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом, за який він виступав з 2019 року.  

34-річний Ярослав Ракицький є вихованцем "Шахтаря". Він виступав за донеччан з 2009 до 2019 року, у цей час зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і здобув разом з командою 19 трофеїв. 

Ракицький зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.

  • У понеділок, 18 грудня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого суперника отримав "Шахтар".
Спорт
Шахтар
Збірна України
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