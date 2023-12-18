"Шахтар" дізнався суперника в 1/16 Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У процедурі жеребкування 1/16 фіналу брали участь клуби, які фінішували у своїх групах у Лізі Європи другими, та клуби, які стали третіми у Лізі чемпіонів. Переможці квартетів ЛЄ напряму потрапили до 1/8 фіналу. Там зіграють "Аталанта" (Італія), "Брайтон" (Англія), "Баєр" (Німеччина), "Ліверпуль" (Англія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Славія" (Чехія), "Вільярреал" (Іспанія), "Вест Гем" (Англія).

1 кошик: "Фрайбург" (Німеччина), "Марсель" (Франція), "Спортинг" (Португалія), "Карабах" (Азербайджан), "Рома" (Італія), "Ренн" (Франція), "Тулуза" (Франція) та "Спарта" Прага (Чехія).

2 кошик: "Галатасарай" (Туреччина), "Ланс" (Франція), "Брага" (Португалія), "Бенфіка" (Португалія), "Феєноорд" (Нідерланди), "Мілан" (Італія), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Шахтар" (Україна).

У підсумку суперником "Шахтаря" став "Марсель".

Ліга Європи

Результати жеребкування 1/16 фіналу

Перші матчі відбудуться 15 лютого 2024 року, повторні - 22 лютого.

Як "Шахтар" виступив у Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи.