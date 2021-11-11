Ярмоленко пояснив, чому витратив всю премію за Євро-2020 на благодійність

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на інтерв'ю YouTube-каналу УАФ.



Ярмоленко витратив преміальні за виступ на Євро-2020 на обладнання для дитячої клініки.



"Перед чемпіонатом Європи мене переслідували травми. Я ходив до церкви. Я сказав сам собі, що віддам всі зароблені за турнір гроші на благодійність. Я повідомив про це публічно. Деякі люди скажуть, що такі речі потрібно робити тихо, деякі кажуть, що, навпаки, потрібно подавати приклад іншим людям, спортсменам. "Власним прикладом я хотів показати, що всі ми - люди та повинні допомагати один одному. Хочу, щоб це стало прикладом, а ми всі були трохи добрішими й допомагали один одному", - розповів Андрій Ярмоленко.



На Євро-2020 Андрій Ярмоленко відіграв усі 5 матчів збірної України. У вінгера була капітанська пов'язка. Форвард забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.



10 листопада лідер збірної України Андрій Ярмоленко ефектно "привітав" динамівця Дениса Гармаша з поверненням у національну команду.