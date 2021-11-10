Ярмоленко познущався над футболістом, якого викликали в збірну України вперше за 4 роки. Відео
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко ефектно "привітав" динамівця Дениса Гармаша з поверненням у національну команду
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Під час тренування команди на НСК "Олімпійський", коли гравці грали в "квадрат", Ярмоленко ефектно прокинув Гармашу м'яч між ніг, що викликало сміх у футболістів збірної.
"Радий знову бачити Гармаша в збірній", - написав Андрій Ярмоленко під відео в Instagram.
31-річний Денис Гармаш зіграв за збірну України 30 матчів та забив 2 голи. Востаннє він грав за збірну України ще у жовтні 2017 року, коли наші футболісти поступилися у кваліфікації ЧС-2018 Хорватії (0:2).
Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.
11 листопада на Україну чекає товариський матч проти Болгарії, а 16-го національна команда зустрінеться з Боснією і Герцеговиною у заключному матчі відбору на ЧС-2022.
ВІДЕО:
- 22 жовтня стало відомо, що півзахисник "Динамо" Денис Гармаш після чотирирічної перерви отримає виклик до збірної України.
- Нагадаємо, 25 жовтня Олександр Петраков назвав склад збірної України на наступні матчі та повернув Руслана Малиновського до національної команди.
- 6 листопада стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.
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