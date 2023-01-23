Ярмоленко забив п'ятий в сезоні гол за команду Реброва

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ярмоленко відзначився у матчі чемпіонату ОАЕ проти "Аль-Батаї" на 35-й хвилині. Гол українця допоміг "Аль-Айну" виграти з рахунком 3:2 та здобути першу перемогу за чотири тури.

"Аль-Айн", який є чинним чемпіоном ОАЕ, має 22 очка та займає сьоме місце в турнірній таблиці. Від лідера - "Аль-Шараджі", він відстає на 5 пунктів.

33-річний Андрій Ярмоленко у нинішньому сезоні зіграв за "Аль-Айн" 16 матчів, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

"Аль-Айн" очолює український тренер Сергій Ребров.

3 липня 2022 року Андрій Ярмоленко перейшов з англійського "Вест Гема" до "Аль-Айна".

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