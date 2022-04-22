Ярмоленко закликав вболівальників відвідати благодійний матч "Борусія" - "Динамо"
Форвард лондонського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко звернувся до вболівальників дортмундської "Борусії" з проханням відвідати на благодійний матч з київським "Динамо"
Звернення Ярмоленка з'явилось в офіційному Twitter "Борусії".
Дортмундська "Борусія" і "Динамо" зіграють благодійний матч, де збиратимуть кошти для українських біженців.
"Це повідомлення для всіх вас. Українцям потрібна ваша допомога, щоб надіслати повідомлення про мир. Мої колишні клуби, "Борусія" та "Динамо", зіграють благодійний матч. Будь ласка, прийдіть на стадіон, станьте частиною цього матчу та допоможіть надіслати сигнал, що цю війну треба закінчити", – сказав Андрій Ярмоленко у відео.
20 квітня "Динамо" провело третій матч у рамках благодійного турне по Європі - зіграло внічию з румунським "Клужем" (0:0). Раніше кияни перемогли турецький "Галатасарай" та польську "Легію". Обидва поєдинки закінчились з рахунком 3:1.
На 26 квітня у киян запланований благодійний матч проти дортмундської "Борусії".
- 21 квітня головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу анонсував благодійний матч проти французького ПСЖ.
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