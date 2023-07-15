Ярмоленко заявив, що заради "Динамо" відмовив командам з елітних ліг Європи
Вінгер Андрій Ярмоленко розповів, що перед поверненням у київське "Динамо" мав пропозиції з європейських топчемпіонатів
Про це повідомляє офіційний ютуб-канал "Динамо".
За словами Ярмоленка, ним цікавились клуби з Італії та Іспанії.
"Всі клуби, які на мене виходили з пропозиціями – я їх навіть не розглядав. Казав, що мені ці варіанти нецікаві. Я був налаштований тільки повернутися додому. І мій агент, і моя сім’я – всі бачили, що я хочу, куди мене тягне. Я всім давав зрозуміти, що мені навіть не цікаво слухати пропозиції, які б гроші не пропонували. Були розмови з приводу команд з Італії, також були клуби з Іспанії. Я навіть не розглядав їх", – розповів Андрій Ярмоленко.
Фото: ФК "Динамо"
Що відомо про Андрія Ярмоленка
Ярмоленко повернувся до київського клубу після шестирічної перерви. Він виступав за "Динамо" у 2007-2017 роках. Вінгер перейшов до столичної команди на правах вільного агента.Попереднім клубом 33-річного футболіста був "Аль-Айн" з ОАЕ, за який він під керівництвом українця Сергія Реброва зіграв 28 матчів, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.
Ярмоленко також виступав за німецьку "Борусію" з Дортмунда та англійський "Вест Гем". За збірну України зіграв 114 матчів та забив 45 голів.
Фото: ФК "Динамо"
- У вівторок, 27 червня, український футболіст Андрій Ярмоленко повернувся до "Динамо".
- 8 липня Ярмоленко відзначився голом в товариській грі проти австрійського "Вольфсбергера".
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