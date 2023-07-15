Ярмоленко заявив, що заради "Динамо" відмовив командам з елітних ліг Європи

Про це повідомляє офіційний ютуб-канал "Динамо".

За словами Ярмоленка, ним цікавились клуби з Італії та Іспанії.

"Всі клуби, які на мене виходили з пропозиціями – я їх навіть не розглядав. Казав, що мені ці варіанти нецікаві. Я був налаштований тільки повернутися додому. І мій агент, і моя сім’я – всі бачили, що я хочу, куди мене тягне. Я всім давав зрозуміти, що мені навіть не цікаво слухати пропозиції, які б гроші не пропонували. Були розмови з приводу команд з Італії, також були клуби з Іспанії. Я навіть не розглядав їх", – розповів Андрій Ярмоленко.

Фото: ФК "Динамо"

Що відомо про Андрія Ярмоленка

Ярмоленко повернувся до київського клубу після шестирічної перерви. Він виступав за "Динамо" у 2007-2017 роках. Вінгер перейшов до столичної команди на правах вільного агента.

Попереднім клубом 33-річного футболіста був "Аль-Айн" з ОАЕ, за який він під керівництвом українця Сергія Реброва зіграв 28 матчів, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.

Ярмоленко також виступав за німецьку "Борусію" з Дортмунда та англійський "Вест Гем". За збірну України зіграв 114 матчів та забив 45 голів.

Фото: ФК "Динамо"