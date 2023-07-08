Ярмоленко забив перший гол після повернення в "Динамо". Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Товариський матч "Динамо" - "Вольфсбергер" закінчився перемогою киян з рахунком 8:0.

Матч став знаковим для Андрія Ярмоленка, який нещодавно підписав з "Динамо" контракт на 2 роки. На 87-й хвилині вінгер отримав м'яч у штрафному майданчику, обіграв воротаря та пробив у дальній кут.

Це перший матч Ярмоленка після повернення у "Динамо".

Відео першого голу Ярмоленка після повернення в "Динамо":

Що відомо про Андрія Ярмоленка

Ярмоленко повернувся до київського клубу після шестирічної перерви. Він виступав за "Динамо" у 2007-2017 роках. Вінгер перейшов до столичної команди на правах вільного агента.

Попереднім клубом 33-річного футболіста був "Аль-Айн" з ОАЕ, за який він під керівництвом українця Сергія Реброва зіграв 28 матчів, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.

Ярмоленко також виступав за німецьку "Борусію" з Дортмунда та англійський "Вест Гем". За збірну України зіграв 114 матчів та забив 45 голів.