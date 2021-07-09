Ярославський назвав цілі відродженого "Металіста"
Колишній власник "Металіста" Олександр Ярославський розповів, що відроджений харківський клуб боротиметься за медалі УПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Youtube-канал Football Hub.
За словами Ярославського, клуб гратиме за правилами, тому відіграє цей сезон у першій лізі, а не займе чиєсь місце в УПЛ.
"Зайняти відразу чиєсь місце в УПЛ? Ми не будемо порушувати закони. Ніяких преференцій і особливого ставлення нам не треба. Ми відіграємо та пройдемо першу лігу, сподіваюся, ми пройдемо її як другу та займемо своє гідне місце в УПЛ. Для мене існують тільки 1-ше, 2-ге і 3-тє місця в УПЛ. Про інше я навіть думати не хочу. Перше місце – це мрія, а друге і третє – це завдання. Якщо треба буде збільшувати бюджет, ми його збільшимо", - заявив Олександр Ярославський.
Харківський "Металіст" був відроджений на базі ФК "Метал", який заснували рік тому. Минулий сезон "Метал" закінчив на першому місці другої ліги і вийшов у першу лігу.
Цього літа "Металіст" вже підписав вісьмох футболістів. Серед них голкіпер Олександр Рибка, захисники Андрій Цуріков, Маілтон, Едуард Сарапій, півзахисник Євген Банада і нападники Браян Ріаксос, Дмитро Шамич і Матвій Герасимов.
Загальна трансферна вартість складу "Металіста" складає 6,25 млн євро - це найбільший показник серед клубів. Якби харків'яни грали в УПЛ, то за цим показником посідали б 10 місце зі 16.
Головним тренером "Металіста" є Олександр Кучер.
- У липні 2020 року стало відомо, що у Харкові створюють футбольний клуб "Метал".
- 10 березня "Метал" підписав контракт із колишнім гравцем французьких "Ліона" та "Монако" Фаресом Балулі.
- 12 квітня Олександр Ярославський заявив, що незабаром відродить харківський клуб.
- 26 травня Ярославський заявив, що відновлений "Металіст" у 2023 році гратиме в єврокубках.
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