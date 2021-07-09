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Ярославський назвав цілі відродженого "Металіста"

9 липня, 2021 п'ятниця
14:32
Спорт Олександр Ярославський

Колишній власник "Металіста" Олександр Ярославський розповів, що відроджений харківський клуб боротиметься за медалі УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Youtube-канал Football Hub. 

За словами Ярославського, клуб гратиме за правилами, тому відіграє цей сезон у першій лізі, а не займе чиєсь місце в УПЛ.

"Зайняти відразу чиєсь місце в УПЛ? Ми не будемо порушувати закони. Ніяких преференцій і особливого ставлення нам не треба. Ми відіграємо та пройдемо першу лігу, сподіваюся, ми пройдемо її як другу та займемо своє гідне місце в УПЛ. Для мене існують тільки 1-ше, 2-ге і 3-тє місця в УПЛ. Про інше я навіть думати не хочу. Перше місце – це мрія, а друге і третє – це завдання. Якщо треба буде збільшувати бюджет, ми його збільшимо", - заявив Олександр Ярославський.

Харківський "Металіст" був відроджений на базі ФК "Метал", який заснували рік тому. Минулий сезон "Метал" закінчив на першому місці другої ліги і вийшов у першу лігу.

Цього літа "Металіст" вже підписав вісьмох футболістів. Серед них голкіпер Олександр Рибка, захисники Андрій Цуріков, Маілтон, Едуард Сарапій, півзахисник Євген Банада і нападники Браян Ріаксос, Дмитро Шамич і Матвій Герасимов. 

Загальна трансферна вартість складу "Металіста" складає 6,25 млн євро - це найбільший показник серед клубів. Якби харків'яни грали в УПЛ, то за цим показником посідали б 10 місце зі 16.

Головним тренером "Металіста" є Олександр Кучер.
 

 

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футбол
Олександр Ярославський
Металіст
перша ліга
УПЛ
чемпіонат України
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