YASNO запустила гру, в якій кожен може "попрацювати" диспетчером електромереж
Команда YASNO запустила симулятор диспетчерської оператора системи розподілу у вигляді гри
Браузерну гру розробили на сторінці з графіками імовірних відключень.
Гендиректор компанії Сергій Коваленко розповів, що гру-симулятор запустили, щоб дати можливість клієнтам примірити на себе професію диспетчера оператора системи розподілу.
Гра має 8-бітний ретро-дизайн, займає трохи більш ніж третину мегабайту, тому працюватиме навіть за умов поганого інтернет-з’єднання. Якщо повністю завантажиться до того, як зв’язок зникне, у неї все одно можна буде грати.
Основна механіка гри полягає в тому, щоб вчасно перемикати світло між будинками. Також є обмеження по часу й потужності електрики, часом трапляються локальні аварії.
Щоб запустити гру, потрібно зайти на сторінку з графіками імовірних відключень на вебсайті YASNO. А далі – дотримуватися простих правил:
- щоб перемкнути світло між будинками, потрібно клацнути/тапнути на будинок;
- щоб закрити скаргу користувача, потрібно клацнути/тапнути на будинок;
- щоб відремонтувати аварію, потрібно клацнути/тапнути на будинок.
"Гумор завжди допомагає краще "опрацювати" помилки і пережити негатив. Тому ми не лише пояснюємо на елементарному прикладі, як працюють графіки відключень, а й трохи іронізуємо над ситуацією і над собою, – додає Сергій Коваленко. – Ми хочемо, щоб люди знайшли себе в ситуаціях із гри – і в цитатах, і у світлі в будинку, і в коті, який, до речі, змальований з кота нашого маркетолога. Так зможемо зрозуміти, що відбувається практично після кожного обстрілу, і що диспетчер – це не про перемикання вимикача, а про аналіз багатьох змінних та рішення, які можуть вплинути на ціле місто".
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