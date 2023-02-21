Про це заявив на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак", - каже прем'єр.

Шмигаль подякував енергетикам і ремонтним бригадам, які "робили та роблять неймовірну роботу".

"Працюємо далі. Задля нашої перемоги. Задля нашої відбудови. Задля мирної, сильної та європейської України", - додав Шмигаль.