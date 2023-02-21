Шмигаль: дефіциту потужності в енергосистемі немає вже 10 днів і не прогнозується за відсутності атак
Станом на 21 лютого в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі вже 10 днів. За умови відсутності атак, нестачі енергії не очікується й у майбутньому
Про це заявив на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак", - каже прем'єр.
Шмигаль подякував енергетикам і ремонтним бригадам, які "робили та роблять неймовірну роботу".
"Працюємо далі. Задля нашої перемоги. Задля нашої відбудови. Задля мирної, сильної та європейської України", - додав Шмигаль.
- На Київщині 21 лютого проводять заміри електроспоживання, у зв'язку з чим майже вся область цілий день буде зі світлом.
- 20-21 лютого негода пошкодила лінії електропередачі в центральних і західних регіонах України. Найскладніша ситуація – на Хмельниччині, де знеструмлено 18 тисяч споживачів.
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