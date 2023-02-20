На Київщині 21 лютого вимірюватимуть електроспоживання: відключення можливі лише через пошкодження мереж
На Київщині 21 лютого проводитимуть заміри електроспоживання, у зв'язку з чим майже вся область цілий день буде зі світлом
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"21 лютого за дорученням Укренерго у Київській області будуть проводити заміри споживання електроенергії. У зв'язку з цим завтра в області не будуть застосовуватись графіки відключень", - зазначили в компанії.
"Це допоможе визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів", - пояснили там.
Водночас в Укренерго уточнили, що через пошкодження мереж у частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись стабілізаційні відключення за графіком.
- Уранці 20 лютого Міненерго повідомило, що Україна починає робочий тиждень із резервом потужності, але в деяких регіонах можливі нетривалі відключення через ремонт мереж.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.34
Купівля 39.34Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.49Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе