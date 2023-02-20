Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"21 лютого за дорученням Укренерго у Київській області будуть проводити заміри споживання електроенергії. У зв'язку з цим завтра в області не будуть застосовуватись графіки відключень", - зазначили в компанії.

"Це допоможе визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів", - пояснили там.

Водночас в Укренерго уточнили, що через пошкодження мереж у частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись стабілізаційні відключення за графіком.