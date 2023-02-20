Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Сьогодні, 20 лютого, у перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів", - ідеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що в деяких регіонах України сьогодні можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані з ремонтами електромереж.