Україна починає тиждень із резервом потужності, але в деяких регіонах можливі відключення через ремонт мереж, - Міненерго
Україна починає робочий тиждень із резервом потужності, але в деяких регіонах можливі нетривалі відключення через ремонт мереж
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Сьогодні, 20 лютого, у перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів", - ідеться в повідомленні.
При цьому у відомстві зазначили, що в деяких регіонах України сьогодні можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані з ремонтами електромереж.
- Минулої доби дефіциту потужності також не фіксувалося.
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