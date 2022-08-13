Про це Яценюк написав у facebook.

"Підтримую заяву колективу телеканалу "Еспресо", в якій висловлено стурбованість фактом виявлення пристрою для прослуховування в житлі Віталія Портникова. Якщо відомий український журналіст, громадський діяч і патріот знаходить у себе вдома прослуховуючі пристрої, то це тривожний сигнал для всієї держави. Особливо у час війни з Росією", - зазначив Яценюк.

Він додав, що тут може бути лише дві версії.

"Або за Віталієм Портниковим стежить хтось з-поза меж України, і не складно припустити звідки саме. Або хтось всередині держави займається стеженням за відомими журналістами. Йдеться не просто про втручання в особисте життя, а про загрози відомій публічній особі. Суспільство очікує від правоохоронців вичерпних відповідей", - наголосив Яценюк.

10 серпня у Львові вдома журналіст Віталій Портников знайшов підслуховуючий пристрій.

12 серпня Львівське обласне управління СБУ відкрило провадження через появу в квартирі Портникова пристрою, який міг використовуватись для прихованого запису розмов.

12 серпня, колектив телеканалу "Еспресо" оприлюднив заяву щодо прослуховування Віталія Портникова.

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