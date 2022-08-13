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Яценюк підтримав заяву телеканалу "Еспресо", в якій висловлено стурбованість фактом виявлення пристрою для прослуховування в житлі Портникова

13 серпня, 2022 субота
11:28
Суспільство Арсеній Яценюк

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк назвав виявлення пристрою для прослуховування у житлі журналіста Віталія Портникова тривожним сигналом для всієї держави

Про це Яценюк написав у facebook

"Підтримую заяву колективу телеканалу "Еспресо", в якій висловлено стурбованість фактом виявлення пристрою для прослуховування в житлі Віталія Портникова. Якщо відомий український журналіст, громадський діяч і патріот знаходить у себе вдома прослуховуючі пристрої, то це тривожний сигнал для всієї держави. Особливо у час війни з Росією", - зазначив Яценюк. 

Він додав, що тут може бути лише дві версії. 

"Або за Віталієм Портниковим стежить хтось з-поза меж України, і не складно припустити звідки саме. Або хтось всередині держави займається стеженням за відомими журналістами. Йдеться не просто про втручання в особисте життя, а про загрози відомій публічній особі. Суспільство очікує від правоохоронців вичерпних відповідей", - наголосив Яценюк. 

  • 10 серпня у Львові вдома журналіст Віталій Портников знайшов підслуховуючий пристрій.
  • 12 серпня Львівське обласне управління СБУ відкрило провадження через появу в квартирі Портникова пристрою, який міг використовуватись для прихованого запису розмов. 
  • 12 серпня, колектив телеканалу "Еспресо" оприлюднив заяву щодо прослуховування Віталія Портникова. 

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Кримінал
Арсеній Яценюк
Львів
війна з Росією
еспресо
Віталій Портников
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