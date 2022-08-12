Ми звертаємось до уповноважених правоохоронних органів з вимогою швидко і неупереджено встановити, хто і з якою метаю збирає в незаконний спосіб інформацію про Віталія Портникова, та вжити належних заходів реагування.

Ми звертаємо увагу, що ідеться не тільки про незаконне прослуховування, але і про свободу журналістської діяльності та безпеку незалежного професійного журналіста.

Ми також звертаємось до наших колег-журналістів – представників інших засобів масової інформації пильно стежити за даною справою.

Будь-які спроби переслідування журналістів чи тиску на них є неприпустимими в правовій демократичній державі, особливо під час війни.

Тенденції переслідування журналістів, незаконного втручання в їх приватне та професійне життя, так само як і припинення мовлення незалежних медіа, є прерогативою авторитарних режимів, з яким, зокрема, Україна сьогодні бореться як на полі бою, так і в інформаційному просторі, а тому не може наслідувати подібні практики.

Ми просимо українську владу взяти під особистий контроль розслідування даної справи та гарантувати захист нашому колезі.