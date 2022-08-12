Заява колективу телеканалу "Еспресо" щодо прослуховування журналіста Віталія Портникова
Колектив телеканалу "Еспресо" глибоко стурбований фактом виявлення технічного засобу для прослуховування в житлі нашого колеги, відомого українського журналіста та публіциста Віталія Портникова
Ми звертаємось до уповноважених правоохоронних органів з вимогою швидко і неупереджено встановити, хто і з якою метаю збирає в незаконний спосіб інформацію про Віталія Портникова, та вжити належних заходів реагування.
Ми звертаємо увагу, що ідеться не тільки про незаконне прослуховування, але і про свободу журналістської діяльності та безпеку незалежного професійного журналіста.
Ми також звертаємось до наших колег-журналістів – представників інших засобів масової інформації пильно стежити за даною справою.
Будь-які спроби переслідування журналістів чи тиску на них є неприпустимими в правовій демократичній державі, особливо під час війни.
Тенденції переслідування журналістів, незаконного втручання в їх приватне та професійне життя, так само як і припинення мовлення незалежних медіа, є прерогативою авторитарних режимів, з яким, зокрема, Україна сьогодні бореться як на полі бою, так і в інформаційному просторі, а тому не може наслідувати подібні практики.
Ми просимо українську владу взяти під особистий контроль розслідування даної справи та гарантувати захист нашому колезі.
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