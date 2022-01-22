Яценюк прокоментував справу проти Порошенка: абсурдна і неправова
Абсурдним і неправовим вважає звинувачення проти Порошенка Арсеній Яценюк
Про це колишній прем‘єрміністр України сказав у коментарі під час онлайн-трансляції програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".
"Я висловив чітку позицію щодо політичного переслідування особисто Петра Порошенка, тому що вважаю звинувачення Петра Порошенка в державній зраді абсурдним і взагалі неправовим, ідіотським як з юридичної, так і політичної точки зору", - вважає Яценюк.
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