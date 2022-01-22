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Яценюк прокоментував справу проти Порошенка: абсурдна і неправова

22 січня, 2022 субота
10:56
Суспільство Арсеній Яценюк

Абсурдним і неправовим вважає звинувачення проти Порошенка Арсеній Яценюк

Про це колишній прем‘єрміністр України сказав у коментарі під час онлайн-трансляції програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Я висловив чітку позицію щодо політичного переслідування особисто Петра Порошенка, тому що вважаю звинувачення Петра Порошенка в державній зраді абсурдним і взагалі неправовим, ідіотським як з юридичної, так і політичної точки зору", - вважає Яценюк.
 



Він наголосив, що демократичні сили в Україні мають продемонструвати єдність перед загрозою російського вторгнення, відклавши всі політичні дискусії.

"Це навіть не може стояти на порядку денному. Будуть вибори, там розберемося. Тільки для того, щоб були вибори, треба зберегти країну, треба зберегти державу", - резюмує Яценюк.


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політичні переслідування
Арсеній Яценюк
Петро Порошенко
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