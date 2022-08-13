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Головна війна з Росією "Явка обов'язкова". Жителям Петербургу телефонують з військкоматів та надсилають повістки, - росЗМІ

"Явка обов'язкова". Жителям Петербургу телефонують з військкоматів та надсилають повістки, - росЗМІ

13 серпня, 2022 субота
21:07
війна з Росією "Явка обов'язкова". Жителям Петербургу телефонують з військкоматів та надсилають повістки, - росЗМІ

Мешканцям російського Петербурга телефонують працівники військкоматів та вручають повістки із червоною поміткою "Явка обов'язкова"

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Молодому петербуржцю набридли дзвінки з військкомату. За останні кілька тижнів дзвонили чотири рази. Вимагали з'явитися для розмови, турбували словами "служба за контрактом" та "загальна мобілізація", - йдеться у повідомленні.

Кореспондент вирушив у військкомат разом з чоловіком, якого туди запрошували. Михайлу, ім'я змінене, одразу запропонували контракт "направленням за річку: Донбас, Луганськ". При відмові переконували грошима. Обіцяли близько 200 тисяч на місяць (про губернаторські 300 тисяч, які обіцяні кандидатам в іменні батальйони, на цій зустрічі теж говорили).

За словами, старшого помічника військового комісара Коренєва, з 24 лютого у військкоматі охочих укласти контракт практично не спостерігається. Усього брати участь у бойових діях вирушили три чи чотири мешканці, прописані в районі.

Також читачі повідомили виданню про десятки повісток з вимогою з'явитися у військкомат. На них штамп червоного кольору "Явка обов'язкова!".

  • 13 серпня розвідка повідомила, що в Росії розпочато втілення прихованих заходів "промислової мобілізації" компаній та підприємств оборонного сектору.

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мобілізація
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