"Явка обов'язкова". Жителям Петербургу телефонують з військкоматів та надсилають повістки, - росЗМІ

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Молодому петербуржцю набридли дзвінки з військкомату. За останні кілька тижнів дзвонили чотири рази. Вимагали з'явитися для розмови, турбували словами "служба за контрактом" та "загальна мобілізація", - йдеться у повідомленні.

Кореспондент вирушив у військкомат разом з чоловіком, якого туди запрошували. Михайлу, ім'я змінене, одразу запропонували контракт "направленням за річку: Донбас, Луганськ". При відмові переконували грошима. Обіцяли близько 200 тисяч на місяць (про губернаторські 300 тисяч, які обіцяні кандидатам в іменні батальйони, на цій зустрічі теж говорили).

За словами, старшого помічника військового комісара Коренєва, з 24 лютого у військкоматі охочих укласти контракт практично не спостерігається. Усього брати участь у бойових діях вирушили три чи чотири мешканці, прописані в районі.

Також читачі повідомили виданню про десятки повісток з вимогою з'явитися у військкомат. На них штамп червоного кольору "Явка обов'язкова!".

13 серпня розвідка повідомила, що в Росії розпочато втілення прихованих заходів "промислової мобілізації" компаній та підприємств оборонного сектору.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb