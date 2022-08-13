Кремль почав приховану "промислову мобілізацію"
В Росії розпочато втілення прихованих заходів "промислової мобілізації" компаній та підприємств оборонного сектору
Про це 13 серпня 2022 року повідомило Головне управління розвідки МО України в telegram.
"В РФ розпочато втілення прихованих заходів так званої промислової мобілізації компаній та підприємств оборонного сектору", - йдеться в повідомленні.
Зокрема відомо, що в компанії "Ростех" з початку серпня всьому керівному персоналу та значній частині робочого заборонено йти у відпустку. В деяких компаніях, які входять до складу "Ростех", "перенесення відпусток на невизначений термін" стосується 100% працівників.
Також воєнно-промислова комісія РФ готує зміни до програми державного оборонного замовлення на 2022 рік, які передбачають збільшення витрат на 600-700 млрд рос. рублів.
Мета прихованої "промислової мобілізації" - забезпечення ведення бойових дій на території України.
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"Кампанія з відміни відпусток також пов’язана із заходами встановлення повного контролю над пересуванням персоналу оборонних підприємств. В першу чергу, керівного складу, на фоні останніх гучних справ зі звинувачення у державній зраді окремих представників наукових кіл РФ", - повідомляє військова розвідка.
Наразі до складу державної компанії "Ростех" входить понад 800 компаній та підприємств різних галузей виробництва.
- 7 липня Держдума Росії прийняла закон, який дозволить уряду контролювати та регулювати трудові відносини на російських підприємствах. Ймовірно, цей закон використають, щоб мобілізувати російську економіку і промисловість на підтримку війни проти України.
- Станом на 12 серпня розвідка США оцінює втрати Росії у війні з Україною у близько 500 військових на день.
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