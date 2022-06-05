Йдуть позиційні бої: тримаємо частину Сєвєродонецька, - голова ВЦА Стрюк
Керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк повідомив, що ЗСУ утримують периметр та межу оборони, яку вдалося очистити, відкинувши росіян
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сподіваюся, що ми будемо й далі мати успіхи. Ситуація складна, обстріли не припиняються. Хлопцям необхідно вести оборонні та наступальні дії під щільним вогнем противника. У місті йдуть важки позиційні бої. Лінія зіткнення постійно змінюється. Хлопці роблять все, щоб утримати місто українським", - наголосив Стрюк.
Керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька також додав, що траса Бахмут - Лисичанськ небезпечна. Вона прострілюється ворогом, але під контролем ЗСУ.
"Лисичанськ піддається обстрілам, так знищували Сєвєродонецьк. Тепер взялися за Лисичанськ. Він має висоти, що дозволяє підтримувати Сєвєродонецьк. Росіяни примусово вивезли населення з кількох кварталів міста, щоб створювати наступальні позиції та ввозити техніку, - зауважив Стрюк.
- Завдяки вдалій контратаці у Сєвєродонецьку українські військові зупинили наступ росіян в Луганській області
- ЗСУ проводять успішний наступ в Сєвєродонецьку та поки не розглядають планів щодо можливого відступу з міста
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