Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сподіваюся, що ми будемо й далі мати успіхи. Ситуація складна, обстріли не припиняються. Хлопцям необхідно вести оборонні та наступальні дії під щільним вогнем противника. У місті йдуть важки позиційні бої. Лінія зіткнення постійно змінюється. Хлопці роблять все, щоб утримати місто українським", - наголосив Стрюк.

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька також додав, що траса Бахмут - Лисичанськ небезпечна. Вона прострілюється ворогом, але під контролем ЗСУ.

"Лисичанськ піддається обстрілам, так знищували Сєвєродонецьк. Тепер взялися за Лисичанськ. Він має висоти, що дозволяє підтримувати Сєвєродонецьк. Росіяни примусово вивезли населення з кількох кварталів міста, щоб створювати наступальні позиції та ввозити техніку, - зауважив Стрюк.