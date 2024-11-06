Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна ЄС ЄС підтримує розширення цифрових можливостей для українського бізнесу

ЄС підтримує розширення цифрових можливостей для українського бізнесу

Ярослава Наумова
6 листопада, 2024 середа
22:10
ЄС Україна ЄС

Європейський Союз (ЄС) через проєкти EU4DigitalUA та DT4UA підтримує розширення комплексної послуги е-Підприємець, що дозволяє українцям швидко та прозоро створювати та розвивати бізнес онлайн

Зміст

Про це йдеться на сайті Представництва Європейського Союзу в Україні.

5 листопада Ремі Дюфло, заступник голови Представництва ЄС в Україні взяв участь у заході "Країна е-Підприємців" у Києві, де було представлено п’ять додаткових послуг у межах е-Підприємця. Нові функції спрощують бізнес-процеси для тисяч українських підприємців, створюючи стійкіше та ефективніше середовище.

"Сьогодні Україна демонструє, як цифрові інновації можуть сприяти економічному зростанню та стійкості навіть у найскладніших умовах. Допомагаючи розробити інтегрований сервіс е-Підприємець через проєкти EU4DigitalUA та DT4UA, Європейський Союз сприяє полегшенню життя підприємців в Україні. Це важливо, адже підприємці є основою економічного відновлення країни. Це рішення, засноване на новітніх знаннях, є важливою віхою на шляху до безпеки, ефективності та прозорості в адмініструванні бізнесу в Україні", — зазначив Ремі Дюфло, заступник голови Представництва ЄС в Україні.

З моменту запуску сервісу е-Підприємець на платформі Дія в липні цього року, він став єдиним центром для відкриття та управління бізнесом онлайн, усуваючи значну частину традиційних адміністративних труднощів. Останнє оновлення, підтримане ЄС, посилює можливості платформи, ще раз підтверджуючи відданість ЄС цифровій трансформації та економічному зростанню України.

"Український бізнес відіграє ключову роль у розвитку країни. Зі свого боку ми як держава робимо все можливе, щоб спростити життя підприємців – прибрати зайву бюрократію, надати стимули для розвитку та створити найкращі умови для масштабування. Саме за таким принципом і побудований комплексний сервіс е-Підприємець на порталі Дія. Це ще одна революція у сфері державних послуг, яка дозволяє витрачати час на розвиток бізнесу, а не черги чи збір документів. Відкрити чи масштабувати бізнес можна за однією заявою всього за кілька хвилин замість 1,5 місяців ходіння по держустановах", – зазначив Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України.

ЄС підтримав розробку комплексної послуги е-Підприємець на суму у понад 584 000 євро у межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що реалізуються Академією електронного управління. Однак е-Підприємець — це лише частина ширшої підтримки ЄС для розвитку цифрової інфраструктури України, яка забезпечує малим і середнім підприємствам (МСП) зручний доступ до державних послуг, знижує бюрократичні бар’єри та сприяє економічному зростанню.

"Цей сервіс був розроблений з урахуванням потреб українських підприємців. Те, що робить українського е-Підприємеця по-справжньому унікальним, — це його масштабованість. Ту саму технологію можна легко застосувати до різних життєвих чи бізнесових подій. Чи то відкриття бізнесу, управління особистими правовими справами, чи виконання складних адміністративних завдань — ця технологія може поширитися на інші сфери та задовольнити будь-які життєві або бізнесові потреби. Це інструмент, який може слугувати не лише підприємцям, але й кожному громадянину України", — зазначила Інґрід Тоонекурґ, членкиня правління Академії електронного управління.

Сервіс е-Підприємець — це єдиний цифровий центр для українських підприємців, створений для спрощення реєстрації та управління бізнесом. Запущений на порталі Дія, сервіс дозволяє користувачам реєструвати та розвивати свій бізнес з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. З моменту запуску сервіс е-Підприємець значно скоротив час і складність відкриття бізнесу в Україні: з півтора місяця до всього лише 15–40 хвилин. Сервіс доступний для всіх українців, які хочуть зареєструвати новий бізнес або внести зміни до вже існуючого.

Ця ініціатива є частиною ширшої підтримки ЄС цифровізації України в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що реалізуються Академією електронного управління. Комунікаційну підтримку сервісу е-Підприємець надають FIIAPP в рамках проєкту EU4DigitalUA спільно з Академією електронного управління в проєкті DT4UA.

Теги:
Економіка
Читайте також:
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Автор Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
Вибори у США: Edison Research опублікували перші результати екзитполів
Київ осінь погода
Автор Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
танки Абрамс
Автор Тетяна Нижник
5 листопада, 2024 вiвторок
Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 листопада
22:50
Оновлено
Бундестаг
У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц відправив у відставку міністра фінансів Лінднера
22:45
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила по Україні кілька груп ударних БПЛА ввечері 6 листопада
22:33
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 145 боєзіткнень, найбільше ворожих штурмів – на Курахівському напрямку
22:23
Марк Рубіо
Війна в Україні зайшла в глухий кут і її потрібно завершувати, – сенатор-республіканець Рубіо
22:20
Дональд Трамп
Нардеп-"слуга" Заблоцький сподівається отримати дозвіл створити в Києві мурал із зображенням Трампа
22:18
Ексклюзив
НАТО, Трамп
Трамп не виведе США з НАТО, це проти американських інтересів - редактор Радіо Свобода Хотин
22:17
Оновлено
Джо Байден
Байден зателефонував Трампу, щоб привітати з перемогою
21:41
Шахтар, Шахтар - Янг Бойз
"Шахтар" здійснив камбек і переміг "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів
21:41
Егіналду (на передньому плані), Шахтар - Янг Бойз
"Шахтар" - "Янг Бойз"2:1: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:28
Емманюель Макрон і Дональд Трамп
Макрон і Трамп провели телефонну розмову: говорили про мир і Україну
21:27
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп переміг на президентських виборах у США
20:57
Віктор Орбан і Володимир Зеленський за столом перемовин
"На запрошення Орбана": Зеленський 7 листопада вирушить в Угорщину
20:55
Камала Гарріс
Гарріс зателефонувала Трампу й привітала його з перемогою
20:54
Польща
У Варшаві пограбували українок на понад 1 млн злотих
20:53
Ексклюзив
Ілон Маск
Трамп може призначити Ілона Маска на державну посаду, - дипломат Чалий
20:49
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Зеленський про перемогу Трампа на виборах: ми маємо потенціал для міцнішої співпраці
20:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Прихід Трампа до влади може вдарити по спроможностях РФ, хоча загрози для України зростатимуть. Колонка Сергія Згурця
20:31
Олександр Стояногло
Стояногло визнав поразку на виборах президента Молдови через 2 дні після оголошення результатів
20:31
Оновлено
Київ метро
У Києві жінка потрапила під потяг метро: рух поїздів відновили, пасажирку ушпиталили
20:16
Авдіївка
На Донеччині в зоні активних бойових дій залишаються близько 61 тис. жителів, з них 580 - діти
20:15
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Безпека Європи - чинник, який може тиснути на Трампа щодо підтримки України, - політолог Цибулько
20:02
OPINION
Галактика Баха
20:00
мобілізація
Чому військові частини не можуть самостійно проводити базову підготовку бійців: пояснення Генштабу
19:44
Дональд Трамп
Команди світових лідерів думають про організацію зустрічей із Трампом "найближчими місяцями", - СNN
19:38
Українці за кордоном відтепер можуть оформити доставку закордонних паспортів через Укрпошту
19:36
На Курщині бійці 47-ї ОМБр взяли в полон ексвагнерівця, який є свідком відтинання голів полоненим українським військовим
19:10
Огляд
Дональд Трамп
Вибори у США: перемога Трампа, прогнози експертів та чого очікувати Україні
19:06
Камала Гарріс
Гарріс готує звернення до американців після поразки на виборах, - ЗМІ
19:05
Ексклюзив
окупанти танк
Силам оборони доведеться відійти від Курахового, - військовий експерт Ступак
18:59
Ексклюзив
Дональд Трамп
Жодних підстав для оскарження результатів виборів у США немає, - професор Айзенберг
18:54
вогонь, полум'я, пожежа
На околицях Чернігова вибухнула крилата ракета, є постраждалі
18:52
ЦВК визнала співзасновника Prometheus Примаченка обраним нардепом
18:49
Продукти для військових
Міноборони посилило вимоги до м’яса птиці, риби та молочної продукції для ЗСУ
18:43
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити
18:29
Мелітополь
Окупанти змусили українських школярів і студентів писати російський радіодиктант
18:21
Офіс генпрокурора
Україна розслідує 49 проваджень про вбивства росіянами 124 військовополонених українців
18:17
Пресреліз
Leave no one behind partnership
Проєкт "Не залишити нікого осторонь": Прикарпаття змінює підхід до ІТ-освіти
18:16
Майже половина іноземних студентів у ЗВО Польщі - українці, - польське міністерство
18:14
Гривня, 1000 гривень, гроші
Стартувала нова хвиля програми грошової допомоги українцям від ООН: хто отримає кошти
18:05
OPINION
Чи впливає на щось облікова ставка НБУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV