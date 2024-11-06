ЄС підтримує розширення цифрових можливостей для українського бізнесу

Про це йдеться на сайті Представництва Європейського Союзу в Україні.

5 листопада Ремі Дюфло, заступник голови Представництва ЄС в Україні взяв участь у заході "Країна е-Підприємців" у Києві, де було представлено п’ять додаткових послуг у межах е-Підприємця. Нові функції спрощують бізнес-процеси для тисяч українських підприємців, створюючи стійкіше та ефективніше середовище.

"Сьогодні Україна демонструє, як цифрові інновації можуть сприяти економічному зростанню та стійкості навіть у найскладніших умовах. Допомагаючи розробити інтегрований сервіс е-Підприємець через проєкти EU4DigitalUA та DT4UA, Європейський Союз сприяє полегшенню життя підприємців в Україні. Це важливо, адже підприємці є основою економічного відновлення країни. Це рішення, засноване на новітніх знаннях, є важливою віхою на шляху до безпеки, ефективності та прозорості в адмініструванні бізнесу в Україні", — зазначив Ремі Дюфло, заступник голови Представництва ЄС в Україні.

З моменту запуску сервісу е-Підприємець на платформі Дія в липні цього року, він став єдиним центром для відкриття та управління бізнесом онлайн, усуваючи значну частину традиційних адміністративних труднощів. Останнє оновлення, підтримане ЄС, посилює можливості платформи, ще раз підтверджуючи відданість ЄС цифровій трансформації та економічному зростанню України.

"Український бізнес відіграє ключову роль у розвитку країни. Зі свого боку ми як держава робимо все можливе, щоб спростити життя підприємців – прибрати зайву бюрократію, надати стимули для розвитку та створити найкращі умови для масштабування. Саме за таким принципом і побудований комплексний сервіс е-Підприємець на порталі Дія. Це ще одна революція у сфері державних послуг, яка дозволяє витрачати час на розвиток бізнесу, а не черги чи збір документів. Відкрити чи масштабувати бізнес можна за однією заявою всього за кілька хвилин замість 1,5 місяців ходіння по держустановах", – зазначив Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України.

ЄС підтримав розробку комплексної послуги е-Підприємець на суму у понад 584 000 євро у межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що реалізуються Академією електронного управління. Однак е-Підприємець — це лише частина ширшої підтримки ЄС для розвитку цифрової інфраструктури України, яка забезпечує малим і середнім підприємствам (МСП) зручний доступ до державних послуг, знижує бюрократичні бар’єри та сприяє економічному зростанню.

"Цей сервіс був розроблений з урахуванням потреб українських підприємців. Те, що робить українського е-Підприємеця по-справжньому унікальним, — це його масштабованість. Ту саму технологію можна легко застосувати до різних життєвих чи бізнесових подій. Чи то відкриття бізнесу, управління особистими правовими справами, чи виконання складних адміністративних завдань — ця технологія може поширитися на інші сфери та задовольнити будь-які життєві або бізнесові потреби. Це інструмент, який може слугувати не лише підприємцям, але й кожному громадянину України", — зазначила Інґрід Тоонекурґ, членкиня правління Академії електронного управління.

Сервіс е-Підприємець — це єдиний цифровий центр для українських підприємців, створений для спрощення реєстрації та управління бізнесом. Запущений на порталі Дія, сервіс дозволяє користувачам реєструвати та розвивати свій бізнес з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. З моменту запуску сервіс е-Підприємець значно скоротив час і складність відкриття бізнесу в Україні: з півтора місяця до всього лише 15–40 хвилин. Сервіс доступний для всіх українців, які хочуть зареєструвати новий бізнес або внести зміни до вже існуючого.

Ця ініціатива є частиною ширшої підтримки ЄС цифровізації України в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що реалізуються Академією електронного управління. Комунікаційну підтримку сервісу е-Підприємець надають FIIAPP в рамках проєкту EU4DigitalUA спільно з Академією електронного управління в проєкті DT4UA.