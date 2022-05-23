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Головна війна з Росією Ймовірність нападу з Білорусі на Україну зростає: Путін шукає альтернативу загостренню в Придністров'ї, – військові експерти
Ексклюзив

Ймовірність нападу з Білорусі на Україну зростає: Путін шукає альтернативу загостренню в Придністров'ї, – військові експерти

23 травня, 2022 понедiлок
16:05
війна з Росією путін лукашенко

23 травня Генеральний штаб Збройних Сил України в ранковому зведенні наголосив на високій загрозі ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі

"На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області", – зазначили в Генштабі. 

Ці маневри збіглися в часі із зустріччю Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, що відбулася 22 травня в Сочі, а моніторинговий проєкт "Беларускі гаюн" повідомив, що вперше за два місяці зафіксовав рух "іскандерів" до кордону з Україною. 

Олії в вогонь підлив також держсекретар радбезпеки Білорусі Олександр Вольфович, який заявив про "потрапляння на білоруську територію ДРГ з України". 

Така заява свідчить про готовність росіян і маріонеткового білоруського уряду підняти градус протистояння з Україною, переконаний Ігор Романенко – генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

"Білоруси готують casus belli – формальну причину для будь-яких дій. Зрештою так само починали війну німці з поляками, СРСР із фінами. Росія так робила в Грузії і продовжує свою типову поведінку й зараз. Свого часу вони завдавали ударів по своєму ж селу. Тоді показали, зафіксували, спростували. А тут – аналогічна історія", – каже Романенко.

Путіну потрібна пауза, щоб підготувати третю хвилю наступу

Загострення на українсько-білоруському кордоні можна було спрогнозувати, переконаний військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. Після кожної зустрічі Лукашенка з Путіним розпочинається рух військ у бік нашого кордону, фіксується активніша розвідувальна діяльність. 

"Чим це закінчиться сьогодні, прогнозувати дуже важко, але вірогідність втручання Білорусі зростає. Я б оцінив її сьогодні як 50 на 50. Тим паче, що підтягуються ракетні підрозділи – це найнебезпечніше для нас, бо ми вже маємо досвід, коли з території Білорусі завдавали ракетних ударів по нашій території".

Жданов каже, що Путіну обов'язково потрібно втягнути Білорусь у війну, бо йому треба розширити географію бойових дій.

"Йому потрібна хоч якась допомога, хоч якийсь союзник. Якщо брати країни ОДКБ, то білоруська армія – найчисельніша і, мабуть, найбоєздатніша (за винятком РФ). А зараз настає період, коли Путіну вкрай потрібна оперативна пауза, яку може створити втручання білоруської армії у війну.

Оперативна пауза потрібна Росії, бо всі резерви, які сьогодні можна ввести в бій, уже введені. І для того, щоб зібрати війська для чергової хвилі наступів в Україні, йому потрібен час. Зверніть увагу – на всіх напрямках, де росіяни наступали, сьогодні вони перейшли вже до оборони. За винятком сєвєродонецького напрямку, де загарбники продовжують наступальні дії", – наголосив військовий експерт.

Жданов переконаний, що якщо Путін спроможеться зібрати війська на третю хвилю наступу, то він не планує зупинятися на адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей, а, якщо зможе, то піде далі. 

"Їхні дії свідчать, що вони не планують йти геть із південних і східних регіонів України, намагаючись відродити проєкт "Новоросія". РФ хоче дійти до Придністров'я, і мрія захопити Київ десь теж досі жевріє", – наголосив полковник запасу.

 

Загострити ситуацію в Придністров'ї важко, тому росіяни повернулись до варіанта з Білоруссю

Лукашенко маневрує – він робить усе, щоб остаточно не посваритися з Путіним. Та з іншого боку він не хоче остаточно влізати у війну, яка, якщо Лукашенко устрягне ще більше, стане його кінцем. Так пояснює поведінку білоруського диктатора ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко.

Він вважає, що сценарій, за якого Путін таки змусить Лукашенка дати наказ збройним силам Білорусі наступати, доволі ймовірний.

"Путіну потрібно піднімати градус, тому він міг прийняти таке рішення. Іноземна розвідка каже, що Путін ще кілька тижнів тому прийняв рішення щодо Придністров'я. Але вони не можуть забезпечити там умови для проведення повітряної та морської десантної операції – українці просто не дають їм такої можливості", – пояснює Романенко.

Генерал-лейтенант у відставці каже: Путіну конче необхідно відкрити ще один фронт. 

"Тому, якщо з воєнної точки зору не виходить у Придністров'ї, то до відкриття цього нового фронту можуть активніше спонукати Лукашенка. З воєнного погляду через Білорусь Кремлю зробити це простіше", – зауважив Романенко.

Відтак експерт наголосив, що Україна має необхідність тримати на білоруському напрямку відповідні сили і не застосовує їх там, де вони сьогодні вкрай потрібні.

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Лукашенко
Жданов
Приднiстров'я
Путін
білоруська армія
Романенко
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