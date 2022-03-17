Ймовірність штурму Києва зберігається, але оборона столиці є стратегічним завданням держави, - речник Міноборони

Про це речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник розповів на брифінгу у Медіацентрі "Україна", передає УНІАН.

"Я хочу наголосити, що залишається імовірність здійснення ворогом спроб штурмувати столицю. Однак, я хочу запевнити, що оборона міста Києва, як столиці України, є стратегічним завданням усієї держави", - сказав Мотузяник.

Він повдіми, що до оборони Києва залучені кращі підрозділи ЗСУ: Сухопутні війська, десантно-штурмові війська, Сили Спеціальних операцій.

Ситуація у передмістях Києва, зокрема у Гостомельському, Бучанському і Ірпінському напрямку, за словами Мотузяника, залишається без змін.



Він додав, що ЗСУ проводять спеціальні заходи.

"Ми не можемо говорити відкрито про усі спеціальні заходи, які здійснюються підрозділами та спеціальними підрозділами Збройних сил України. Цей напрямок надзвичайно важливий. Це передмістя столиці, з метою подальшої оборони міста Києва. Збройні сили України роблять усе можливе, аби запобігти можливому наступу противника", - наголосив Мотузяник.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

.