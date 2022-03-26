Йому аплодують: Кривдник Ломаченка підтримав його рішення залишитися під час війни в Україні

Про це повідомляє IZQUIERDAZO.

За словами мексиканця, який у 2014 році завдав українцю першої поразки на професійному рингу, Ломаченку аплодують через його рішення вступити до лав тероборони та залишитися захищати Україну зі зброєю в руках.

"Я його повністю підтримую. Ми разом з ним, ми хочемо миру у всьому світі. Він вирішив залишитись, щоб захищати країну, і йому аплодують. Ломаченку надають всіляку підтримку, на яку він заслуговує. Вони в зоні бойових дій, все може статися", – сказав Салідо.

Нагадаємо, 20 березня Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл покинути Україну заради проведення чемпіонських боїв.

22 березня Василь Ломаченко відмовився залишати Україну заради поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа.

Австралійський боксер Джордж Камбосос підтримав Василя Ломаченка, який вирішив залишитися в Україні.

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