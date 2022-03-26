Йому аплодують: Кривдник Ломаченка підтримав його рішення залишитися під час війни в Україні
Мексиканський боксер Орландо Салідо підтримав рішення Василя Ломаченка залишитися в умовах повномасштабної російської агресії в Україні
Про це повідомляє IZQUIERDAZO.
За словами мексиканця, який у 2014 році завдав українцю першої поразки на професійному рингу, Ломаченку аплодують через його рішення вступити до лав тероборони та залишитися захищати Україну зі зброєю в руках.
"Я його повністю підтримую. Ми разом з ним, ми хочемо миру у всьому світі. Він вирішив залишитись, щоб захищати країну, і йому аплодують. Ломаченку надають всіляку підтримку, на яку він заслуговує. Вони в зоні бойових дій, все може статися", – сказав Салідо.
- Нагадаємо, 20 березня Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл покинути Україну заради проведення чемпіонських боїв.
- 22 березня Василь Ломаченко відмовився залишати Україну заради поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа.
- Австралійський боксер Джордж Камбосос підтримав Василя Ломаченка, який вирішив залишитися в Україні.
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