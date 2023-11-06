Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази
Вночі понеділка, 6 листопада, повітряні сили Йорданії доставили термінову медичну допомогу в Газу на тлі конфлікту між Ізраїлем та терористами ХАМАСу
Про це повідомив король Йорданії Абдалла II ібн Аль-Хусейн у Х (Twitter).
"Наші безстрашні військовослужбовці повітряних сил опівночі десантували термінову медичну допомогу до йорданського польового госпіталю в Газі. Це наш обов’язок – допомогти нашим братам і сестрам, постраждалим у війні в Газі", - написав він.
Король наголосив, що його країна завжди буде поруч з "палестинськими братами".
- Водночас напередодні стало відомо, що Йорданія та Єгипет не прийматимуть палестинських біженців з Гази. Король Абдалла назвав це "червоною лінією"
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