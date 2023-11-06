Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази

Про це повідомив король Йорданії Абдалла II ібн Аль-Хусейн у Х (Twitter).

"Наші безстрашні військовослужбовці повітряних сил опівночі десантували термінову медичну допомогу до йорданського польового госпіталю в Газі. Це наш обов’язок – допомогти нашим братам і сестрам, постраждалим у війні в Газі", - написав він.

Король наголосив, що його країна завжди буде поруч з "палестинськими братами".