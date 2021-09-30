YouTube блокуватиме відео з фейками про вакцини
Відеохостинг YouTube блокуватиме контент, що містить дезінформацію про вакцини
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зараз правила забороняють поширення неправдивої інформації про вакцини проти COVID-19. Нові правила поширюють цю заборону на дезінформацію про будь-які схвалені вакцини.
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На YouTube не можна буде розміщувати інформацію про те, що вакцини проти грипу викликають безпліддя, а вакцина проти кору, паротиту та краснухи – аутизм.
Будуть також заблоковані канали, пов’язані з відомими антивакцинаторами.
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