YouTube блокуватиме відео з фейками про вакцини

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зараз правила забороняють поширення неправдивої інформації про вакцини проти COVID-19. Нові правила поширюють цю заборону на дезінформацію про будь-які схвалені вакцини.



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На YouTube не можна буде розміщувати інформацію про те, що вакцини проти грипу викликають безпліддя, а вакцина проти кору, паротиту та краснухи – аутизм.



Будуть також заблоковані канали, пов’язані з відомими антивакцинаторами.

