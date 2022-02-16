YouTube вдруге за два тижні заблокував акаунт Першого Незалежного, що належить нардепу від ОПЗЖ Шуфричу
Вдруге за два тижні відеоплатформа YouTube заблокувала акаунт канала Перший незалежний нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича
Про це повідомляє Детектор медіа.
Так, минулого разу акаунт заблокували 4 лютого. Тоді також заблокували акаунт іншого каналу Шуфрича - UkrLive. Канали тоді переїхали на резервні учетные записи.
Наразі UkrLive продовжує роботу, а Перший незалежний веде трансляцію вже з іншого акаунту, який створили 8 лютого, а перше відео на ньому з'явилось вночі 16 лютого.
- Нагадаємо, 28 грудня 2021 Зеленський ввів санкції проти медіакомпаній, пов’язаних з Козаком і Шуфричем.
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