YouTube вдруге за два тижні заблокував акаунт Першого Незалежного, що належить нардепу від ОПЗЖ Шуфричу

Про це повідомляє Детектор медіа.



Так, минулого разу акаунт заблокували 4 лютого. Тоді також заблокували акаунт іншого каналу Шуфрича - UkrLive. Канали тоді переїхали на резервні учетные записи.



Наразі UkrLive продовжує роботу, а Перший незалежний веде трансляцію вже з іншого акаунту, який створили 8 лютого, а перше відео на ньому з'явилось вночі 16 лютого.

Нагадаємо, 28 грудня 2021 Зеленський ввів санкції проти медіакомпаній, пов’язаних з Козаком і Шуфричем.