YouTube заблокував майже 500 проросійських каналів на вимогу СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Кіберфахівці Служби затримують ворожих агітаторів та агентів, нейтралізують кібератаки та викривають російські фейки. Так, на вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше 15 млн підписників", - йдеться у повідомленні.

В СБУ повідомляють, що передали інформацію для блокування 1529 telegram-каналів і ботів. Також є докази для блокування сторінок у соціальних мережах.

"426 акаунтів в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok", - додають в СБУ.

Повідомити інформацію ворожих агентів, які "зливають" важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників можна за посиланням.

Телеканал "Еспресо" опинився серед лідерів за кількістю переглядів відео, завантажених на YouTube упродовж травня.

16 червня російський суд повідомив, що оштрафував компанію Alphabet Google на 15 мільйонів рублів (260 тисяч доларів) за невиконання закону, який вимагає від технологічних компаній локалізувати дані користувачів.

21 червня представник Google у Радбезі ООН звинуватив РФ у кібератаках з метою ескалації ненависті та виправдання воєнних злочинів в Україні.

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