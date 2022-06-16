Російський суд оштрафував Google на $260 тис. за порушення правил обробки даних
Російський суд повідомив, що оштрафував компанію Alphabet Google на 15 мільйонів рублів (260 тисяч доларів) за невиконання закону, який вимагає від технологічних компаній локалізувати дані користувачів
Про це пише Reuters.
Таганський районний суд Москви заявив, що наклав штраф за те, що Google неодноразово не зберігав персональні дані російських користувачів у базах даних на території Росії. Видання повідомляє, що компанія Google перемістила частину співробітників з Росії після того, як Москва направила війська в Україну наприкінці лютого.
Додають, що протягом останніх років Росія накладала численні штрафи на іноземні технологічні компанії за низку порушень, що є ймовірною спробою Москви посилити контроль над інтернет-користувачами.
Росія обмежила доступ до Twitter і соціальних мереж компанії Meta Platforms Incs (Facebook і Instagram), але Google і сервіс YouTube, хоча і під тиском, та поки що залишаються доступними.
Антон Горелкін, заступник голови комітету Держдуми з питань інформаційної політики, сказав, що американській компанії поки не загрожує блокування.
"Блокування — це крайній захід, і YouTube і Google не перейшли цю межу, але вони залучені в інформаційну війну проти Росії", - сказав Горелкін журналістам на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
Reuters пише, що застосунок для обміну фотографіями LikeMe теж оштрафований на 1,5 мільйона рублів. Журналістам не вдалося зв’язатися з компанією, щоб отримати коментарі.
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