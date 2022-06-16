Російський суд оштрафував Google на $260 тис. за порушення правил обробки даних

Про це пише Reuters.

Таганський районний суд Москви заявив, що наклав штраф за те, що Google неодноразово не зберігав персональні дані російських користувачів у базах даних на території Росії. Видання повідомляє, що компанія Google перемістила частину співробітників з Росії після того, як Москва направила війська в Україну наприкінці лютого.

Додають, що протягом останніх років Росія накладала численні штрафи на іноземні технологічні компанії за низку порушень, що є ймовірною спробою Москви посилити контроль над інтернет-користувачами.

Росія обмежила доступ до Twitter і соціальних мереж компанії Meta Platforms Incs (Facebook і Instagram), але Google і сервіс YouTube, хоча і під тиском, та поки що залишаються доступними.

Антон Горелкін, заступник голови комітету Держдуми з питань інформаційної політики, сказав, що американській компанії поки не загрожує блокування.

"Блокування — це крайній захід, і YouTube і Google не перейшли цю межу, але вони залучені в інформаційну війну проти Росії", - сказав Горелкін журналістам на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Reuters пише, що застосунок для обміну фотографіями LikeMe теж оштрафований на 1,5 мільйона рублів. Журналістам не вдалося зв’язатися з компанією, щоб отримати коментарі.

4 березня у Росії заблокували Facebook та Twitter.

21 березня Тверський суд Москви визнав діяльність соціальних мереж Instagram та Facebook екстремістською та заборонив їх на території Росії.

22 травня у компанії YouTube повідомили, що видалили понад 70 000 відео та 9 000 каналів, пов’язаних з війною в Україні, через порушення правил щодо вмісту, включно з видаленням відео, в яких вторгнення згадується як "визвольна місія".

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