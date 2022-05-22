YouTube видаляє понад 9000 проросійських каналів, які стосуються війни в Україні, - The Guardian

Про це пише The Guardian.

Видання повідомляє, що платформа дуже популярна в Росії, де, на відміну від деяких інших американських платформ, її не закрили. З початку війни YouTube почав видаляти проросійські канали, зокрема канал прокремлівського журналіста Володимира Соловйова. Канали, пов’язані з міністерствами оборони та закордонних справ Росії, тимчасово не можуть завантажувати відео через опис війни як "визвольної місії".

“У нас є політика щодо серйозних насильницьких подій, і це стосується таких речей, як заперечення великих насильницьких подій: усього від Голокосту до Сенді-Хука. І, звісно, ​​те, що відбувається в Україні, є великою насильницькою подією”,- сказав директор з продуктів YouTube Ніл Мохан. (Стрілянина у школі Сенді-Хук — масове вбивство, яке сталося 14 грудня 2012 року. Це одне з наймасовіших вбивств у початкових школах США).

В інтерв’ю The Guardian Мохан додав, що лише в Україні новинний контент YouTube про конфлікт набрав понад 40 мільйонів переглядів. YouTube не надав переліку того, який вміст і канали було видалено, але Мохан сказав, що багато з них представляють облікові записи Кремля.

"У мене немає точних цифр, — сказав він, — але ви можете уявити, що багато з них — це рахунки, які надходять від російського уряду або російських акторів від імені російського уряду".

За оцінками, YouTube має близько 90 мільйонів користувачів у Росії, хоча більше не дозволяє рекламу на платформі в країні. Рішення компанії викликало протести з боку Навального, який сказав, що добре націлена реклама допомагає протидіяти кремлівській пропаганді.

"YouTube залишається найбільшим сайтом для обміну відео, який функціонує і працює в самій Росії. YouTube – це місце, де російські громадяни можуть отримувати інформацію про війну, в тому числі з багатьох офіційних каналів, до яких усі ми маємо доступ за межами країни. Ми залишаємось важливою платформою для самих громадян Росії, оскільки ця криза продовжує розвиватися", - сказав Ніл Мохан.

Видання зазначає, що минулого тижня міністр цифрового розвитку Росії Максут Шадаєв заявив, що країна не блокуватиме YouTube, незважаючи на суперечки щодо вмісту, через які платформу оштрафували через суд за те, що вона не видаляла заборонені відео.

YouTube також запровадив у всьому світі заборону на канали, пов’язані з російськими державними ЗМІ, зокрема Russia Today і Sputnik. Facebook та Instagram були заблоковані в Росії, а доступ до Twitter був обмежений.

29 квітня у відповідь на погрози Google заблокувати YouTube МЗС РФ директор пропагандистського департаменту міністерства Марія Захарова пообіцяла вигнати з Росії "когось з CNN або ВВС".

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