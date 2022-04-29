У відповідь на погрози Google заблокувати YouTube МЗС РФ директор пропагандистського департаменту міністерства Марія Захарова пообіцяла вигнати з Росії "когось з CNN або ВВС"
Офіційна представниця зовнішньополітичного відомства Росії Марія Захарова погрожує видворенням іноземних журналістів
Про це повідомляє пропагандистська інформаційна агенція РИА Новости.
"Одержали вже друге попередження від корпорації Google, що володіє сервісом ... Тобто ще один "страйк" — і канал МЗС Росії у YouTube відключать. Вангую. Відключать канал МЗС у YouTube — хтось із CNN поїде додому. І з BBC також", — заявила Захарова.
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