Про це повідомляє пропагандистська інформаційна агенція РИА Новости.



"Одержали вже друге попередження від корпорації Google, що володіє сервісом ... Тобто ще один "страйк" — і канал МЗС Росії у YouTube відключать. Вангую. Відключать канал МЗС у YouTube — хтось із CNN поїде додому. І з BBC також", — заявила Захарова.

14 квітня Google припинив монетизацію проросійського контенту, який розповсюджує фейки про війну в Україні.

5 квітня Google, Acronis та дві студії ввели технологічні обмеження для Росії та Білорусі.

28 березня Google припинив ліцензування російських Android.

24 березня у Росії заблокували сервіс Google News.