Google припинив ліцензування російських Android, а Bloomberg вимкне доступ до свої терміналів: Федоров про санкції технологічних компаній проти РФ
Сьогодні, 28 березня, нові технологічні санкції ввели ще більше десяти компаній
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Еспресо.TV
Цифрова блокада агресора триває. Сьогодні до неї доєднались:
- Google припинив ліцензування російських Android-смартфонів. Це означає, що російські компанії не можуть випускати Android-смартфони з Android на GMS (сервіси від Google) для російського ринку.
- Juniper Networks призупинив усі продажі, доставку продуктів та послуги підтримки для клієнтів у Росії та Білорусі до повідомлення. Продовжить підтримувати клієнтів та партнерів в Україні (крім Донецької, Луганської областей та Криму).
- Fujitsu підтвердив, що припинив свої замовлення в Росію, як на товари, так і на послуги. Fujitsu Limited — велика японська корпорація, виробник електроніки та ІТ-компанія.
- Veeam (американський розробник програмного забезпечення) призупинив усі продажі в Росії.
- VyOS (іспанський розробник програмного забезпечення) відмовився від співпраці з російськими організаціями.
- Компанія Bloomberg з 2 квітня вимкне для російських клієнтів доступ до своїх терміналів — комп'ютерної системи, яка надає учасникам фінансових ринків інформацію в реальному часі, новини та аналітику. Відключення від терміналу боляче вдарить по діяльності керівників компаній. Це величезне сховище всіх можливих даних та інструментів ринку: цифри, зовнішня аналітика, коментарі.
- Виробник напівпровідників Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) припиняє поставку чіпів, що може зупинити виробництво та впровадження техніки на російських процесорах.
- Консалтингова IT-компанія Accenture припиняє роботу у РФ.
- SEO-платформа Serpstat заблокувала російські акаунти без повернення коштів.
- Electronic Arts (ігри серій The Sims, FIFA тощо) призупинили продажі ігор в росії.
- Niantic (AR-гра Pokémon GO та інші) частково вийшла з рф.
- Apple Music. Передплату можна сплатити лише рахунком мобільного телефону. Утім, імовірно, і такої можливості невдовзі не буде.
- Deezer. Передплатникам сервісу надійшло повідомлення про припинення роботи у РФ "у зв'язку з поточними економічними санкціями".
- Discogs. Найбільший у світі онлайн-маркет продажу вінілу та CD працює з PayPal, нині недоступним у РФ, — росіяни більше не зможуть купувати та продавати музику на майданчику.
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