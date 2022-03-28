Google припинив ліцензування російських Android, а Bloomberg вимкне доступ до свої терміналів: Федоров про санкції технологічних компаній проти РФ

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Еспресо.TV

Цифрова блокада агресора триває. Сьогодні до неї доєднались:

Google припинив ліцензування російських Android-смартфонів. Це означає, що російські компанії не можуть випускати Android-смартфони з Android на GMS (сервіси від Google) для російського ринку.

Juniper Networks призупинив усі продажі, доставку продуктів та послуги підтримки для клієнтів у Росії та Білорусі до повідомлення. Продовжить підтримувати клієнтів та партнерів в Україні (крім Донецької, Луганської областей та Криму).

Fujitsu підтвердив, що припинив свої замовлення в Росію, як на товари, так і на послуги. Fujitsu Limited — велика японська корпорація, виробник електроніки та ІТ-компанія.

Veeam (американський розробник програмного забезпечення) призупинив усі продажі в Росії.

VyOS (іспанський розробник програмного забезпечення) відмовився від співпраці з російськими організаціями.

Компанія Bloomberg з 2 квітня вимкне для російських клієнтів доступ до своїх терміналів — комп'ютерної системи, яка надає учасникам фінансових ринків інформацію в реальному часі, новини та аналітику. Відключення від терміналу боляче вдарить по діяльності керівників компаній. Це величезне сховище всіх можливих даних та інструментів ринку: цифри, зовнішня аналітика, коментарі.

Виробник напівпровідників Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) припиняє поставку чіпів, що може зупинити виробництво та впровадження техніки на російських процесорах.

Консалтингова IT-компанія Accenture припиняє роботу у РФ.

SEO-платформа Serpstat заблокувала російські акаунти без повернення коштів.

Electronic Arts (ігри серій The Sims, FIFA тощо) призупинили продажі ігор в росії.

Niantic (AR-гра Pokémon GO та інші) частково вийшла з рф.

Apple Music. Передплату можна сплатити лише рахунком мобільного телефону. Утім, імовірно, і такої можливості невдовзі не буде.

Deezer. Передплатникам сервісу надійшло повідомлення про припинення роботи у РФ "у зв'язку з поточними економічними санкціями".

Discogs. Найбільший у світі онлайн-маркет продажу вінілу та CD працює з PayPal, нині недоступним у РФ, — росіяни більше не зможуть купувати та продавати музику на майданчику.

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