Google, Acronis та дві студії вводять технологічні обмеження для Росії та Білорусі, - Мінцифра

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що сьогодні стало відомо про такі техносанкції проти Росії та Білорусі:

1C Entertainment почала скорочувати працівників російських студій, які працюють над King's Bounty II і Soul Dance Party. Про це повідомляють "Игромания", "Канобу" і "Чемпионат.com". Деяким навіть пропонували зберегти посади, але для цього потрібно виїхати з РФ.

Шведська компанія Tele2 AB не продовжуватиме ліцензію російського оператора Tele2 на бренд після закінчення терміну контракту. Документ передбачає співпрацю до березня 2023 року. Компанія також шукає можливість більш раннього припинення ліцензії.

Програмістів із РФ та Білорусі відсторонили від всесвітнього конкурсу Google. Їх не допустять до всесвітнього конкурсу програмістів Google Summer of Code (GSoC), повідомляється на офіційному сайті конкурсу. "У зв'язку з поточними обставинами GSoC 2022 не приймає учасників (учасників, наставників або адміністраторів організацій) з РФ, Білорусі та так званих ДНР та ЛНР. Немає обмежень для учасників, що перебувають на території України, але поза межами ДНР та ЛНР", — йдеться в повідомленні.

Acronis International GmbH зупинив діяльність у Росії. Розробник Acronis припинив усі операції в Росії. Компанія спеціалізується на системних рішеннях для корпоративних та домашніх користувачів щодо роботи із жорсткими дисками, резервному копіюванні даних, управлінні завантаженням операційних систем, редагуванні дисків, знищенні даних та інших системних засобів.

Google видалила з пошукової видачі сайти Минобороны РФ і Госзакупок. Добре хоч не Роскомнадзор.

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