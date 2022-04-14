Ґуґл припиняє монетизацію проросійського контенту, який розповсюджує фейки про війну в Україні, - Федоров
Google приєднується до YouTube та відтепер припиняє монетизацію будь-якого проросійського контенту, який розповсюджує фейки про війну в Україні
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За попередніми даними, Google припиняє монетизацію будь-якого контенту, який розповсюджує фейки про війну РФ проти України, заперечує чи виправдовує її.
З-поміж іншого, це стосується і матеріалів, які заперечують трагічні події.
"Таке рішення сильно вдарить по російських пропагандистах. YouTube хоч і припинив монетизацію в Росії ще 26 лютого, однак сервіси Google продовжували роботу", - коментує Федоров.
- Нагадаємо, що 9 квітня на відеохостингу YouTube заблокували канал Державної думи РФ "Дума ТВ"
- А 28 лютого YouTube заблокував російські канали з пропагандою на території України, у тому числі "Первый канал", "Россия 24" і "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" та подібні до них
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