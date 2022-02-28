YouTube заблокував низку російських ТВ-каналів в Україні
YouTube заблокував російські канали з пропагандою на території України
Про це повідомила пресслужба Мінцифри у Facebook.
"Відсьогодні в нас недоступні: "Первый канал", "Россия 24" і "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" і ще ряд каналів", - йдеться у повідомленні.
У відомстві подякували YouTube за таке рішення.
"Це великий крок до нашої спільної перемоги", - наголосили в Мінцифри.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе