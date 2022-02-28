YouTube заблокував низку російських ТВ-каналів в Україні

Про це повідомила пресслужба Мінцифри у Facebook.

"Відсьогодні в нас недоступні: "Первый канал", "Россия 24" і "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" і ще ряд каналів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві подякували YouTube за таке рішення.

"Це великий крок до нашої спільної перемоги", - наголосили в Мінцифри.